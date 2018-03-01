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НБУ оставил прогноз инфляции без изменений

Четверг, 1 марта 2018, 14:12
 

Национальный банк считает актуальным январский прогноз снижения инфляции до 8,9%.

Об этом заявил и.о. главы правления НБУ Яков Смолий на пресс-брифинге.

Также Смолий спрогнозировал возвращение инфляции к целевому диапазону в середине следующего года.

Напомним, по данным Госстата инфляция на потребительском рынке в января 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%.

По итогам 2017 года инфляция в Украине ускорилась до 13,7%.

Министерство экономического развития и торговли прогнозировало инфляцию 13,4% на конец года.

В 2016 году инфляция составила 12,4%.

Напомним, Национальный банк также поднял учетную ставку на 1 процентный пункт до 17%.

Экономическая правда

НБУ инфляция
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