У Яценюка говорят, что не проталкивают "своих" в руководство НБУ

Фракция "Народный фронт" опровергает информацию о своем участии в обсуждении кадровых вопросов в Национальном банке Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции Максим Бурбаки.

"Позиция "Народного фронта" неизменна - председателем НБУ должен быть профессиональный, политически самостоятельный, незаангажированный и независимый человек", - уверяет Бурбак.

Руководитель фракции сообщил, что Арсению Яценюку предлагали должность главы НБУ, но он от нее отказался.

"Если бы "Народный фронт" претендовал на должности в руководстве НБУ, то Яценюк был бы главой Нацбанка. Фракция ни разу не обсуждала этот вопрос. Мы не встречались со Смолием и опровергаем слухи об участии "Народного фронта" договоренностях относительно должностных лиц в НБУ", - добавил Бурбак.

Ранее издание FinClub со ссылкой на собственный источник в "Народном фронте" сообщило, что фракция планирует предложить кандидату на пост главы НБУ Якову Смолию "своих" кандидатов.

По данным издания, Смолию хотели предложить взять в заместители членов Совета НБУ Василия Фурмана и Елену Щербакову.

Экономическая правда