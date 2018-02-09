"Народний фронт" нав'язує Смолію "своїх" людей - ЗМІ

Фракція "Народного фронту" висуне Якову Смолію вимогу взяти в заступники членів Ради НБУ Василя Фурмана та Олену Щербакову.

Про це пише FinClub.

Політична сила колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка планує 19 лютого заслухати Якова Смолія.

"Кандидатура Смолія нас влаштовує, але ми хочемо, щоб склад правління покинули деякі члени команди Гонтаревої - Олег Чурій і Катерина Рожкова", - заявив виданню представник фракції НФ.

Два інших співрозмовника розповіли, що "Народний фронт" хоче введення до складу правління НБУ двох "своїх" людей: нинішніх членів Ради Нацбанку Олени Щербакової і Василя Фурмана.

Олена Щербакова посяде місце Олега Чурія - заступника голови НБУ, який курирує валютну політику. Щербакову до Ради НБУ на шість років влітку 2016 року делегувала саме фракція "Народного фронту".

До призначення членом Ради вона була радником голови правління Ощадбанку Андрія Пишного, який є давнім соратником Арсенія Яценюка.

Її останньою посадою в Нацбанку була позиція директора генерального департаменту грошово-кредитної політики. У грудні 2014 року Валерія Гонтарева відпустила її з НБУ "за власним бажанням".

Василь Фурман може зайняти місце першого заступника голови НБУ, яке звільниться після "підвищення" Якова Смолія, або місце заступника голови Катерини Рожкової, яка курирує банківський нагляд і проект "націоналізації Приватбанку".

Але ця "заміна" відбудеться, якщо "фронтовикам" і Смолію вдасться умовити її піти.

Але поки цей сценарій виглядає найменш вірогідним, оскільки буде виглядати як перемога Ігоря Коломойського, якого вважають близьким до "Народного фронту", пише видання.

Василь Фурман став членом Ради НБУ на шість років в жовтні 2016 року за квотою глави держави.

Раніше член Ради НБУ Тимофій Милованов говорив, що Фурман разом з Щербаковою перебували в Раді НБУ в ідеологічній опозиції до Гонтаревої.