Обвал на мировых фондовых рынках докатился до Украины

Индекс UX, отслеживающий стоимость голубых фишек Украинской биржи, упал на 2,98%.

Об этом пишет Finclub.

Значительней всего подешевели акции Донбассэнерго (-8,78%) и Укрнафты (-4,72%).

Акции Мотор Сич упали на 3,93%, Центрэнерго - на 3,85%.

Райффайзен Банк Аваль подорожал на 0,94%.

Мировые рынки акций отыграли часть понесенных в ходе глобальной распродажи потерь вслед за отскоком в США, вызванным валом рекомендаций "покупать на обвалах", однако они отступили от внутридневных пиков на фоне снижения фьючерсов на S&P 500.

Нефть, падавшая три сессии подряд, вернулась к росту после публикации отраслевых данных о неожиданном уменьшении запасов в США.

Казначейские бумаги США, иена и золото дорожают.

Биткоин, впервые с октября опускавшийся ниже 6 тыс долларов, торгуется выше 7,5 тыс долларов.

Снижение фондовых индексов, начавшееся на прошлой неделе, в понедельник ускорилось и переросло в полноценный обвал.

Индекс Dow Jones рухнул на 2,5% 2 февраля и еще на 4,6% в понедельник, 5 февраля.

По итогам торгов S&P 500 рухнул на 4,1%. За два дня капитализация индекса сократилась на 6,3% - рекордно с августа 2011 года, а входящие в него компании подешевели на 1,5 трлн долларов.

В 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по киевскому времени) на рынке начался настоящий панический обвал. Индекс Dow Jones потерял 1000 пунктов за 15 минут и закончил день в минусе на 4,6%.

В пунктах (1175) это рекордное падение в истории, в процентах — с 2011 года.

6 февраля утром за американскими рынками последовали азиатские: японский Nikkei упал на 6,6%, китайский Hang Seng на 5%, Shanghai Composite — на 2,2%.

Причиной падения, которое началось в пятницу, стал быстрый рост доходности американских гособлигаций и связанные с ним опасения роста инфляции и повышения процентной ставки ФРС. Но в понедельник доходность 10-летних бумаг США, наоборот, упала.

Фундаментальных причин для такого резкого падения сейчас нет, считают аналитики.

Опрошенные WSJ и Bloomberg трейдеры склоняются к тому, что скорость падения объясняется несбалансированностью электронных трейдинговых алгоритмов, ставших массово резко закрывать позиции.

Похожий механизм вызвал резкое падение американского рынка в 2010 году.

Трейдеры рассчитывают на то, что происходящее — здоровая временная коррекция после двухлетнего почти непрерывного роста.

Ряд экспертов и участников финансовых рынков ранее заявляли о том, что определенная коррекция рынка акций США в 2018 году, в принципе, неизбежна и является нормальным явлением.

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