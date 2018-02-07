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Официальный курс: гривня существенно укрепилась

Среда, 7 февраля 2018, 09:00
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 28 копеек, установив его на 7 февраля на уровне 27,46 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,85 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,7992 гривни.

Напомним, 6 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,39-27,42 гривниы за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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