Официальный курс: гривня существенно укрепилась
Среда, 7 февраля 2018, 09:00
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Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 28 копеек, установив его на 7 февраля на уровне 27,46 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,85 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,7992 гривни.
Напомним, 6 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,39-27,42 гривниы за доллар.
Экономическая правда