Официальный курс: гривня существенно укрепилась

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 28 копеек, установив его на 7 февраля на уровне 27,46 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,85 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,7992 гривни.

Напомним, 6 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,39-27,42 гривниы за доллар.

Экономическая правда