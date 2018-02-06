Гривня росте на закритті міжбанку

6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,39-27,42 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,39-27,42 гривні;

Євро - 33,79-33,82 гривні;

Російський рубль - 0,4796-0,4804 гривні.

Нагадаємо, 6 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,70-27,73 гривні за долар.

Економічна правда