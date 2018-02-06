Гривня росте на закритті міжбанку
Вівторок, 6 лютого 2018, 17:50
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6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,39-27,42 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,39-27,42 гривні;
Євро - 33,79-33,82 гривні;
Російський рубль - 0,4796-0,4804 гривні.
Нагадаємо, 6 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,70-27,73 гривні за долар.
Економічна правда