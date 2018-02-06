Золотовалютные резервы сокращаются второй месяц подряд

Международные резервы Украины за месяц снизились на 2% и на начало февраля составили 18,44 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке отмечают, что сокращение резервов в январе произошло по двум причинам.

Во-первых, в январе были совершены платежи правительства по обслуживанию и погашению государством долга на сумму 565,6 млн долларов.

"В частности, 468,5 млн долларов было направлено на обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированным в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Во-вторых, в ответ на усиление волатильности обменного курса гривни НБУ проводил валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

"В январе он осуществил продажу иностранной валюты на межбанке на 266,8 млн долларов, из которых 169 млн долларов - во время интервенций в форме запроса лучшего курса", - сообщает регулятор.

Напомним, в декабре резервы также показали небольшое сокращение - на 0,5%.

Как известно, Международные резервы в 2017 году выросли на 21% и на 1 января составили 18,808 млрд долларов.

Экономическая правда