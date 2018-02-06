Прямая трансляция исторического запуска Falcon Heavy — самой мощной ракеты в мире

Тестовый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy должен был состояться в 20.30. Его перенесли из-за сильного ветра на час. В 21.45 запуск снова не состоялся и его перенесли еще на час. Если запуск не состоится до 23.00 (по киевскому времени), то будет отложен на другой день.

Запуск Falcon Heavy — это уникальное историческое событие по ряду причин.

Во-первых, когда ракета оторвется от земли, она станет самой мощной в мире действующей ракетой-носителем. Falcon Heavy сможет выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонн полезной нагрузки. Это в два раза больше, чем может вывести на орбиту ближайший действующий конкурент — Delta IV Heavy. Например, Falcon 9 выводит 22,8 тонн.

Еще для сравнения, Falcon 9 может отправить на Марс 4 т полезной нагрузки тогда, как Falcon Heavy — 16,8 т.

Во-вторых, стоимость запуска грузов на орбиту существенно падает. Стоимость вывода груза Falcon Heavy в три раза дешевле, чем у Delta IV Heavy. Это стало возможным за счет многоразового использования трех первых ступеней Falcon Heavy. Все они вернутся на землю. Причем две из них — боковые ускорители — уже летали в космос.

Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвел, говорил, что повторное использование первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 позволило снизить стоимость запуска на 30% — с 61,2 млн долл до 42,8 млн долл.

При этом валовая прибыль SpaceX с каждого запуска оценивается в 40%. Стоимость первой ступени — 75% от цены запуска, а цена 395 т топлива для нее — всего 200-300 тыс долл.

В-третьих, Falcon Heavy — это первая (после ушедшей в прошлое ракету Saturn V из "лунной программы", ЭП) действующая ракета, которая способна доставить людей на Луну и Марс. Таким образом, SpaceX восстанавливает возможности человечества для осуществления таких миссий.

Полезной нагрузкой во время тестового запуска Falcon Heavy будет служить личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster. Запуск состоится со стартовой площадки 39A космического центра Кеннеди во Флориде. Именно с этой площадки стартовали ракеты Saturn V и несли астронавтов на Луну.

Как это будет выглядеть? Приблизительно вот так.