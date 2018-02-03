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Одесский стартап ведет переговоры с Tesla по печати деталей для электромобилей

Суббота, 3 февраля 2018, 18:20
 

Одесский стартап Kwambio заинтересовал автомобильные корпорации General Electric и Tesla.

Об этом сообщает Ecotown.

Отмечается, что стартап представил свою разработку на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. После чего им заинтересовались промышленные компании по всему миру, среди которых крупные автомобильные корпорации - General Electric и Tesla.

Напомним, стартап привлек 500 тысяч долларов инвестиций от венчурных фондов.

Год назад одесситы открыли первую в Украине и Европе фабрику для 3D-печати керамических изделий. Kwambio печатает на 3D-принтерах объекты любой сложности: украшения, посуда, предметы интерьера, промышленные образцы и даже костные имплантаты.

Экономическая правда

стартап Tesla
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