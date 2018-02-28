“Стартап на миллиард”, который купил Amazon: Что такое Ring и причем тут Украина

Поскольку новость о том, что Amazon за миллиард долларов покупает стартап c офисом в Украине за 5,5 часов набрала 30 тыс просмотров и ей поделились 2 тысяч раз в facebook, редакция "Экономической правды" решила объяснить, как это сделка касается Украины и почему не является для украинцев важной.

27 февраля 2018 года стало известно, что американская компания Amazon.com, Inc. купила американскую компанию Ring Inc примерно за 1 млрд долларов.

Первая компания основана американцем Джеффом Безосом из Альбукерке, вторая — американцем из Нью-Джерси Джейме Симиноффом. Штаб-квартира Amazon расположена в Сиэтле (США), штаб-квартира Ring — в Санта-Монике (США). То есть, речь идет о сделке между двумя американскими компаниями.

Причем тут Украина? Офисы компании Ring расположены в Амстердаме (Нидерланды), Кливленде (США), Глендейле (США), Малверне (США), Месе (США), Фениксе (США), Санта-Монике (США), Скотсдейле (США). Кроме того, у стартапа с 2016 года работает R&D-офис в Киеве.

При этом сама компания Ring не упоминает, что у нее есть офис R&D в столице Украины Киеве. Только LinkedIn не скрывает, что в украинском офисе Ring работает не менее 38 человек.

На сайте украинского офиса написано, что в Украине работает самая большая группа инженеров, по сравнению с другими офисами компании. В частности, в украинской команде работает "более 300 человек".

Тот факт, что на сайте материнской компании Ring нет никакого упоминания об R&D офисе в Украине и размещение сайта украинского офиса Ring на стороннем домене, вероятно, говорит о том, что американская компания не афиширует свою связь с Украиной.

В ответ на запрос ЭП с просьбой прокомментировать сделку PR-менеджер Ring Ukraine Наталья Глушак сообщила, что "на данный момент мы не даем комментариев".

Вывод. Таким образом, речь идет о миллиардной сделке на территории США между двумя инновационными компаниями, созданными в США, гражданами США. А роль Украины в данном случае ограничивается продажей "сырья" — знаний и времени украинских IT-специалистов.

Подробнее об этом читайте в более ранней статье ЭП: "Украина в ловушке "сырьевого" IT-аутсорсинга: как найти выход".

Всеволод Некрасов, ЭП