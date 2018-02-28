Кабмин запустил работу Фонда энергоэффективности

Кабинет министров одобрил ряд документов, необходимых для запуска Фонда энергоэффективности.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, Кабмин одобрил:

постановление "Об утверждении Типового договора с независимым членом наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд энергоефективностиˮ;

постановление "Об утверждении Положения о Наблюдательном совете государственного учреждения "Фонд энергоефективностиˮ;

постановление "Об утверждении Методики расчета экономии энергии в результате осуществления мероприятий по энергоэффективности, которые финансируются государственным учреждением "Фонд энергоефективностиˮ;

постановление "Об утверждении требований к профессиональной компетенции и деловой репутации должностных лиц государственного учреждения "Фонд энергоефективностиˮ;

распоряжение "Об одобрении основных направлений деятельности государственного учреждения "Фонд энергоефективностиˮ.

На мероприятия по энергоэффективности и энергомодернизации выделены значительные средства: часть средств, которые находятся в Государственном фонде регионального развития, средства, предусмотренные на "теплые" кредиты, средства Фонда энергоэффективности.

"В этом году в Государственный фонд регионального развития направлено 6 млрд грн, часть из которых предусмотрена на мероприятия по энергоэффективности и энергомодернизации, также на эти цели предусмотрено 2 млрд грн, из которых 400 млн - на "теплые кредиты ", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, цены и тарифы на коммунальные услуги можно уменьшить благодаря мероприятиям по энергосбережению и энергоэффективности.

"Ключевой вопрос - сколько мы потребляем. Надо модернизировать котельные, отремонтировать трубы, чтобы предотвратить сверхнормированные потери. В рамках децентрализации в регионы направлено более 100 млрд грн, которые в том числе пойдут на утепление домов, замену окон, установку индивидуальных тепловых пунктов", - добавил премьер-министр.

Как сообщалось, Фонд энергоэффективности начал работу в январе 2018 года.

Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрение эффективных систем мониторинга и управления, установки эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные.

Форма предоставления средств - частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности.

Экономическая правда