В Україні розпочав роботу Фонд енергоефективності

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В Україні з 1 січня розпочинає роботу Фонд енергоефективності.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Бюджет Фонду формується за рахунок коштів державного бюджету і, як очікується, коштів від міжнародних партнерів України.

Коментуючи запуск роботи Фонду, прем’єр-міністр Володимир Гройсман відзначав, що це, по суті, є стартом масштабних змін у сфері, передусім, комунального господарства держави.

Планується, що Фонд надаватиме кошти для реалізації проектів термомодернізації, впровадження ефективних систем моніторингу та управління, встановлення ефективних опалювальних та охолоджувальних систем та обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання на більш ефективне.

"Формою надання коштів стане часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності фізичним та юридичним особам, - йдеться у повідомленні.

"Ми виділяємо в цілому 2 млрд гривень (на програми енергоефективності), з яких 400 млн гривень – це "теплі кредити", а 1,6 млрд гривень – це масштабні проекти енергомодернізації", – сказав Гройсман.

"Ми також очікуємо (окрім бюджетних асигнувань) надходження коштів від наших європейських партнерів. Є рішення про виділення 100 млн євро, це приблизно 3 млрд грн. Цей транш буде розділений на декілька періодів", - додав він.

За прогнозами уряду, за 3-5 років роботи Фонду енергоефективності щорічна економія газу за рахунок ефективного використання палива повинна становити не менше 1,5 млрд кубометрів.

Економічна правда