МВФ: стратегия развития госбанков устранит потребность в их рекапитализации
Новая стратегия развития государственных банков устранит потребность в их дальнейшей рекапитализации.
Об этом в комментарии ЭП заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"Новая стратегия развития государственного банковского сектора открывает путь к оздоровленной и преимущественно сосредоточенной в частном секторе банковской системе", - заявил Люнгман.
"МВФ приветствует принятие этой стратегии, которая будет стимулировать устойчивый экономический рост и обеспечит безопасный и взвешенный рост госбанков, устраняя в будущем потребность в их дальнейшей рекапитализации", - добавил представитель МВФ.
Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял стратегию развития государственного банковского сектора до 2022 года.
Подробнее о новой стратегии можно прочитать по ссылке.
Экономическая правда