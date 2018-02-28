МВФ: стратегия развития госбанков устранит потребность в их рекапитализации

Новая стратегия развития государственных банков устранит потребность в их дальнейшей рекапитализации.

Об этом в комментарии ЭП заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Новая стратегия развития государственного банковского сектора открывает путь к оздоровленной и преимущественно сосредоточенной в частном секторе банковской системе", - заявил Люнгман.

"МВФ приветствует принятие этой стратегии, которая будет стимулировать устойчивый экономический рост и обеспечит безопасный и взвешенный рост госбанков, устраняя в будущем потребность в их дальнейшей рекапитализации", - добавил представитель МВФ.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял стратегию развития государственного банковского сектора до 2022 года.

Подробнее о новой стратегии можно прочитать по ссылке.

Экономическая правда