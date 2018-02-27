Госдолг снизился в январе - Минфин

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2018 года сократился на 0,25%, или на 0,19 миллиарда долларов - до 76,11 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг сократился на 0,46%, или на 9,82 млрд грн – до 2,132 трлн грн.

Согласно сообщению, государственный долг в январе сократился на 0,04% - до 1,833 трлн грн (в долларах возрос на 0,17% - до 65,44 млрд долларов), при том, что внешний госдолг возрос на 0,67% - до 1,088 млрд грн (в долларах - на 0,88%, до 38,83 млрд долларов).

Гарантированный государством долг в январе сократился на 2,94% - до 298,9 млрд грн (в долларах - на 2,74%, до 10,67 млрд долларов), в том числе внешний – на 3,08%, до 285,6 млрд грн (в долларах - на 2,88%, до 10,2 млрд долларов).

Министерство уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 41,65%, еще 30,38% - в гривне, 18,82% - в специальный правах заимствования, 7,96% - в евро.

Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в январе укрепился до 28,01 грн/доллар с 28,07 грн/доллар, или на 0,21%.

Как сообщалось, Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Предельный размер государственного долга, как ожидается, не превысит на конец 2018 года 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.

Соотношение государственного долга к ВВП, по оценкам Минфина, возрастет к концу 2018 года до 82,4% с 75,6%, ожидаемых по итогам 2017 года. В целом к концу 2018 года госдолг не должен превысить 2,756 трлн грн.

Украина ежегодно тратит 130 миллиардов на обслуживание долга

Напомним, в 2019 и 2020 годах планируются пиковые выплаты госдолга.