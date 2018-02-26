Ставицкий пытается вернуть бренд "БРСМ-Нафта"

Компания Melian Management подала заявку в "Укрпатент" на регистрацию торговой марки "БРСМ-Нафта".

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что это уже вторая попытка Melian признать за собой права на товарный знак одноименной сети АЗС.

Melian Management – владелец 63 АЗС "БРСМ-Нафта", которые отошли стороне экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого после разделения сети в 2016 году.

Согласно копии заявления, Melian просит "Укрпатент" зарегистрировать товарный знак "БРСМ-Нафта" как новый, но при этом визуально идентичного с тем, правами на который с 2014 г. владеет основатель БРСМ Андрей Биба. Различие состоит лишь в оттенке желтого цвета.

Как следует из документов, интересы Melian представляет Наталья Павлович – руководитель и владелец ООО "Правовое и патентное агентство "Павлович и партнеры". Эта же компания официально представляла интересы компании Melian Management LTD, пытавшейся отсудить права на торговый знак "БРСМ-Нафта" в мае прошлого года.

Тогда конфликт между акционерами "БРСМ–Нафта" Бибой и Ставицким вышел в публичную плоскость, но в сентябре был завершен мировым соглашением. Согласно ему Melian признала в суде, что торговая марка однозначно и бесспорно принадлежит Андрею Бибе. Также было заявлено об отсутствии каких-либо претензий на торговый знак.

Однако в декабре конфликт возобновился: 21 декабря принадлежащие Бибе автозаправочные станции, нефтебазы и другое имущество отошли компании Ставицкого. Андрей Биба утверждает, что перерегистрация прошла мошенническим путем с использованием поддельной доверенностиего нотариуса.

Ранее в редакцию Экономической правды от компании "Стейт оил" поступила претензия о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации, указанной в статье "АЗС "Порошенко", или Как нефтяной бизнес команды Януковича заживет "по-новому".

Экономическая правда