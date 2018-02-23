Задолженность по зарплате в Украине выросла на треть

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 января 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 32,4%, и составила 2,37 миллиарда гривен.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу по вопросам труда.

По сравнению с ноябрем 2017 года, задолженность по выплате зарплаты в декабре 2017 года сократилась на 8,8%.

Отмечается, что задолженность по зарплате экономически активных предприятий в декабре 2017 года составила 1,27 млрд грн, что на 7,6% больше, чем годом ранее.

По сравнению с ноябрем 2017 года, задолженность по зарплате экономически активных предприятий в декабре прошлого года сократилась на 15%.

По данным ведомства, по требованию государственных инспекторов труда была погашена задолженность по выплате зарплаты на сумму 993,3 млн грн. для 182,6 тыс. работников.

По данным Госстата, на 1 января 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,368 млрд грн, из нее 1,27 млрд грн приходилось на экономически активные предприятия.

Напомним, ранее госстат подсчитал, сколько зарабатывают украинцы.