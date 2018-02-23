Официальный курс: гривня опустилась ниже 27 за доллар

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 23 февраля на уровне 27,07 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,23 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,7695 гривни.

Напомним, 22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04-27,07 гривни за доллар.

Экономическая правда