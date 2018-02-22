Гривня на міжбанку стабілізувалася після "гойдалок"

22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04-27,07 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,04-27,07 гривні;

Євро - 33,33-33,36 гривні;

Російський рубль - 0,4770-0,4779 гривні.

Нагадаємо, 22 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 27,08-27,11 гривні за долар.

Раніше у Нацбанку пояснили, чому гривня зміцнюється.

Економічна правда