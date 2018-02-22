Гривня на міжбанку стабілізувалася після "гойдалок"
Четвер, 22 лютого 2018, 17:40
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22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04-27,07 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,04-27,07 гривні;
Євро - 33,33-33,36 гривні;
Російський рубль - 0,4770-0,4779 гривні.
Нагадаємо, 22 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 27,08-27,11 гривні за долар.
Раніше у Нацбанку пояснили, чому гривня зміцнюється.
Економічна правда