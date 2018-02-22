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МАУ поделилась планами полётов на 5 лет

Четверг, 22 февраля 2018, 18:05
 

В ближайшие пять лет авиакомпания МАУ расширит географию полетов.

Об этом заявил глава набсовета МАУ Арон Майберг, выступая на пресс-конференции в аэропорту Борисполь, передает ЦТС.

Новые направления появятся в Украине, в странах Европы, Азии, Африки и Северной Америке. Новые направления из столичного хаба, по словам Майберга, будут открываться в такой последовательности:

2018 год - Винница, Копенгаген, Каир, Дели, Торонто, Санья;

2019 год - Николаев, Гамбург, Лиссабон, Неаполь, Осло, Гомель, Ашхабад, Ташкент, Измир, Шанхай;

2020 год - Ужгород, Дублин, Манчестер, Болонья, Гданьск, Бишкек, Кувейт, Майями, Гуанчжоу;

2021 год - Загреб, Варна, Таллинн, Сеул;

2022 год - Белград, Братислава, Бейрут, Шираз, Аддис-Абеба, Чикаго.

Напомним, рейс Киев-Винница уже анонсировали

Экономическая правда

АэроСвит
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