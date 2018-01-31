МАУ запускає рейс Київ-Вінниця

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" відкриває регулярне повітряне сполучення між Києвом та Вінницею.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

З 25 березня рейси виконуватимуться щоденно на регіональному літаку Embraer-145 з двома класами обслуговування – бізнес та економічним.

Час у польоті – 55 хвилин.

"Мінімальна вартість квитка в один бік з урахуванням податків та зборів становить 827 гривень", - йдеться у повідомленні.

"Відкриття рейсу дасть пасажирам додаткові можливості для подорожей до Вінниці. А вінничани, в свою чергу, зможуть скористатися розгалуженою мережею маршрутів МАУ до 40-а країн світу зі зручною пересадкою в аеропорту "Бориспіль", - заявили у компанії.

Як повідомлялося, обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з 2016 роком на 27,5% та становили 10,554 млн осіб.

Економічна правда