Омелян рассказал об этапах строительства Hyperloop в Украине

ЦТС

Министр инфраструктуры раскрыл подробности реализации проекта по строительству сверхбыстрой транспортной системы в Украине.

Об этом Владимир Омелян рассказал на пресс-конференции.

"Для себя мы разработали три стадии реализации проекта. Первая стадия полностью лежит на плечах Национальной академии наук", - сказал Омелян.

"Мы надеемся, что ближайшее время этот проект будет утвержден в качестве приоритетного. Мы получим научную оценку, чтобы просчитать все риски, а также влияние на регуляторную среду", - добавил министр.

После этого проект переходит во вторую стадию.

"Вторая стадия - тестовая площадка, которая будет размещена в Днепре. Под это мы хотим привлечь, в первую очередь, частные инвестиции", - сообщил он.

По словам Омеляна, после прохождения тестового этапа "мы переходим к промышленному строительству. Это третий этап".

Министр инфраструктуры отметил, что на реализацию всех трех этапов может уйти много времени.

"Не надо ожидать, что завтра мы откроем двери, сядем в капсулу и "помчимся". Ведь даже на мировом уровне эта система не является совершенной", - резюмировал он.

Как стало известно 22 февраля, в городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Николай Топалов, Александр Колесниченко, ЭП.