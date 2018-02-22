Ryanair будет летать с Борисполя - Омелян
Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о переговорах между Украиной и Ryanair.
Об этом министр рассказал на пресс-конференции.
По словам министра, борт Ryanair прилетал в Украину для переговоров.
"До подписания контракта я ничего не комментирую, действительно у нас сегодня были переговоры, действительно они были успешны, действительно компания начнет свои полеты осенью этого года", - заявил Омелян.
Полеты Ryanair будут осуществляться из аэропорта "Львов" и аэропорта "Борисполь".
Направления полетов еще не известны. На вопрос журналиста, совпадают ли они с анонсированными в прошлом году, Омелян ответил: "Я надеюсь, вы будете удивлены".
В прошлый раз самолет Ryanair прилетал в Украину (аэропорт Жуляны) 14 марта 2017 года. На следующий день коммерческий директор лоу-коста Дэвид О’Брайан и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявили о запуске с осени 2017 года рейсов Ryanair из аэропортов Борисполь и Львов.
Однако впоследствии бюджетник отказался от выхода на украинский рынок, обвинив Борисполь в несоблюдении договоренностей.
Ранее Омелян рассказывал, за сколькими маршрутами может полететь Ryanair.
Николай Топалов, Алина Полякова, ЭП