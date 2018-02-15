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Омелян розповів, за скількома маршрутами полетить Ryanair

Четвер, 15 лютого 2018, 13:05
 

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair восени 2018 роки планує запустити не менше маршрутів, ніж анонсувала в 2017 році.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми знаходимося на етапі узгодження (маршрутів - ред). Тут відчувається відсутність вільного авіапростору з Євросоюзом, тому процес ускладнений", - заявив Омелян.

"Безумовно, бізнес-ситуація в компанії щорічно змінюється, вони адаптують пасажирські потоки. Тому, швидше за все, рейси будуть іншими, ніж минулого року, але їх буде не менше", - сказав він.

При цьому Омелян зазначив відсутність підстав вважати, що в поточному році Ryanair не почне виконання рейсів.

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що з осені 2018 року Україна стане новим напрямком для Ryanair.

Нагадаємо, у липні 2017 року компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландський лоукост звинуватив керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Ryanair Омелян
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Економічна правда
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