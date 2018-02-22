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Официальный курс: гривня немного укрепилась

Четверг, 22 февраля 2018, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 22 февраля на уровне 26,98 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,22 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,7637 гривни.

Напомним, 21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,01-27,04 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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