Гривня на міжбанку зміцнилася до долара

21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,01-27,04 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,01-27,04 гривні;

Євро - 33,30-33,32 гривні;

Російський рубль - 0,4770-0,4781 гривні.

Нагадаємо, 21 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,03-27,06 гривні за долар.

Раніше у Нацбанку пояснили, чому гривня зміцнюється.

Економічна правда