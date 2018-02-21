Гривня на міжбанку зміцнилася до долара
Середа, 21 лютого 2018, 17:10
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21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,01-27,04 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,01-27,04 гривні;
Євро - 33,30-33,32 гривні;
Російський рубль - 0,4770-0,4781 гривні.
Нагадаємо, 21 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,03-27,06 гривні за долар.
Раніше у Нацбанку пояснили, чому гривня зміцнюється.
Економічна правда