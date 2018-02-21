Отсутствие программы МВФ может вызвать девальвацию гривни – Аслунд

Отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию национальной валюты.

Об этом эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил в интервью Украинской службе "Голоса Америки".

"Украина сейчас имеет около 18 миллиардов долларов международных резервов и, думаю, ей нужно как минимум 15 миллиардов долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов на рынке в этом году, и, вероятно, получить еще 1 миллиард долларов", – отметил Аслунд.

Он подчеркнул, что этого не достаточно.

"Украину ожидают выплаты в 7 миллиардов долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, немного больше. И если Украина не будет иметь достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию", – сказал эксперт.

Ранее Аслунд высказал мнение, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский союз не дадут Украине кредиты.

Как сообщалось, Аслунд считает, что украинские чиновники не заинтересованы в борьбе с коррупцией, потому контролируют экономику и получают от этого прибыль.

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