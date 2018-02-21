Официальная гривна снизилась еще на 6 копеек

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копеек, установив его на 21 февраля на уровне 27,07 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,40 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,79 гривни.

Напомним, 20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03-27,06 гривни за доллар.

Экономическая правда