Межбанк закрылся укреплением гривни
Вторник, 20 февраля 2018, 18:31
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20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03-27,06 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,03-27,06 гривни;
Евро - 33,37-33,41 гривни;
Российский рубль - 0,4774-0,4782 гривни.
Напомним, 20 февраля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:00 установились на уровне 27,05-27,08 гривни за доллар.
Ранее в Нацбанке объяснили, почему гривня укрепляется.
Экономическая правда