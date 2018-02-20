Межбанк закрылся укреплением гривни

20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03-27,06 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,03-27,06 гривни;

Евро - 33,37-33,41 гривни;

Российский рубль - 0,4774-0,4782 гривни.

Напомним, 20 февраля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:00 установились на уровне 27,05-27,08 гривни за доллар.

Ранее в Нацбанке объяснили, почему гривня укрепляется.

Экономическая правда