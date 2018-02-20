Аграрии призывают ЕБРР не кредитовать компанию Веревского и Хомутынника

Ряд аграрных ассоциаций просит Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию принять во внимание "грубый лоббизм" бизнес-интересов переработчиков масличных культур при принятии решений по их финансированию.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

В письме, в частности, говорится, что правок в Налоговый кодекс Украины, принятые Верховной Радой Украины в конце декабря прошлого года, которые отменяют бюджетное возмещение НДС при экспорте технических культур, а именно сои с 01.09.2018 года и рапса с 01.01.2021 года в Налоговый кодекса Украины, указывают на грубый лоббизм бизнес-интересов переработчиков масличных культур.

"Так, членом Комитета Верховной Рады, что является профильным по вопросам налогообложения, является народный депутат Виталий Хомутынник, который является владельцем около 6% акций крупнейшего в мире производителя и экспортера подсолнечного масла – компании "Кернел"", - говорится в сообщении.

Как отмечают аграрии, дополнительным подтверждением целенаправленного лоббизма интересов отдельных компаний-переработчиков является тот факт, что нормы об отмене возмещения НДС не были представлены к широкому обсуждению с бизнесом и общественностью и не было осуществлено никаких консультаций с аграрным сектором о целесообразности таких мер стимулирования внутренней переработки продукции. Инициатива возникла без дополнительных мер по стимулированию внутренней переработки этой продукции.

"Подобные действия создают значительный конфликт интересов и противоречат принципам международных финансовых институтов, которые пропагандируют честную конкуренцию, прозрачность и демократию, а также неприятие коррупции", - отмечают аграрии.

Ассоциации просят ЕБРР и МФК взять эту информацию к сведению при принятии решений о предоставлении финансирования и других форм сотрудничества с переработчиками масличных культур.

Напомним, в Общественный союз "Всеукраинский аграрный форум" входят ВАС (Всеукраинская аграрная совет), УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) и Аграрный союз Украины.

7 декабря парламент принял изменения в Налоговый кодекс, которыми возмещение НДС на экспорт сои, подсолнечника и рапса было отменено на постоянной основе.

По словам экспертов, изменения, принятые 7 декабря означают, что за все заплатят аграрии, потому что экспортеры не смогут возмещать НДС.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла.

Веревский через Namsen LTD обладает 39,1% акций "Кернел", другая часть находится в свободном обращении.

Ранее сообщалось, что компания Cascade Investment Fund, который принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику, увеличила пакет акций в Kernel Holding S.A. с 5% до 6,59%.

Напомним, крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость в январе 2018 года стал экспортер масла и агропродукции "Кернел Трейд" – 931,5 млн гривен.

Экономическая правда