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Официальный курс гривни немного снизился

Вторник, 20 февраля 2018, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 февраля на уровне 27,01 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,52 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,7941 гривни.

Напомним, 19 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,01-27,04 гривни за доллар.

Экономическая правда

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