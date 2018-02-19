Межбанк: укрепление гривни "забуксовало"

19 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,01-27,04 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,01-27,04 гривни;

Евро - 33,42-33,46 гривни;

Российский рубль - 0,4778-0,4787 гривни.

Напомним, 19 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,99-27,03 гривни за доллар.

Ранее в Нацбанке объяснили, почему гривна укрепляется.

Экономическая правда