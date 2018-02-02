Рейсы Киев-Лондон у Wizz Air станут ежедневными

Венгерская авиакомпания Wizz Air с 19 апреля добавит две новые частоты на маршруте Киев-Лондон.

Об этом сообщает ЦТС.

В результате, рейс из столицы Украины в столицу Великобритании станет ежедневным.

Кроме Киева, Wizz Air также увеличит количество рейсов в Бухарест - с 21 до 26 в месяц.

Запуск новых рейсов в Киев и Бухарест станет возможным благодаря расширению базы авиакомпании в аэропорту Лондон-Лутон до 8 воздушных судов.

В апреле лондонская база пополнится еще одним самолетом Airbus A321.

Напомним, что в мае этого года Wizz Air запустит новый рейс из Лондона во Львов.

Полеты будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Изначально рейсы планировалось открыть 18 сентября, но затем перевозчик изменил дату запуска на 1 мая.

Напомним, лоукост-перевозчик Wizz Air возобновит свою деятельность из Харькова, а также откроет 5 новых маршрутов, которые будут запущены в 2018 году из региональных аэропортов Львова и Харькова.