В 41 банка проводились подозрительные операции - НБУ

В правоохранительные органы от Национального банка отправлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

"В 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн ​​евро", - отметили в НБУ .

Отмечается, что наибольшее количество составляли сообщение о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

Напомним, известный экономист назвал руководство Нацбанка среди лучших украинских реформаторов.

Экономическая правда