"Нафтогаз" подал в Кабмин проект финплана - СМИ

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" подала на утверждение Кабинета Министров проект финансового плана на 2018 год с чистой прибылью 35,1 миллиарда гривен.

Об этом "Українським Новинам" сообщил информированный источник в правительстве.

Также, по словам источника, финплан предусматривает чистый доход в размере 251,5 млрд гривен.

Также по словам источника, проект финплана на 2018 год предусматривает импорт 8,94 млрд куб. м газа по средневзвешенной цене 271,58 доллара за 1 куб. м.

При этом 3,8 млрд куб. м газа будет импортировано для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Также, по словам источника, финплан на 2018 год предусматривает, что "Нефтегаз" купит 14,6 млрд куб. м газа, добытого в Украине, из которых 13,75 млрд куб. м пойдет на нужды населения и ТКЭ.

Как сообщала ранее Экономическая правда, НАК "Нафтогаз Украины" игнорирует поручение правительства о предоставлении на его утверждение основного финансового документа компании.

Напомним, в июле Кабинет министров не согласовал повышение тарифов на газ, заложенное в финплане "Нафтогаза".

Напомним, что в проекте финплана "Нафтогаза" предлагалось увеличить стоимость тысячи кубометров газа без НДС на 931 гривну - до 5873 грн. То есть с НДС она должна составлять 7047 грн, или 7,047 грн за кубометр.

Нынешняя цена, установленная на период с 1 апреля 2017 года до 1 апреля 2018 года, для населения составляет 6,9579 грн. Таким образом стоимость газа для населения могла вырасти почти на 19%.