Создан первый украинский кошелек для криптовалюты

Компания Hideez Group показала первый украинский кошелек для криптовалют Hideez Wallet, созданный на базе уже разработанного устройства — "умного" брелка Hideez Key.

Об этом сообщает Ain.ua.

По словам CEO проекта Олега Науменко, это будет полностью отдельный продукт с функциями кошелька для криптовалют и блокчейна в целом.

По его словам, Hideez Wallet отличается от существующих аналогов тем, что это беспроводное устройство, может работать с мобильными и десктопами.

Для подписания транзакций в нем работает технология Invisible Pin которая работает как комбинация коротких и длинных нажатий кнопки на устройстве.

"Ее невозможно подсмотреть и перехватить, как, например, пароли или стандартные PIN-коды", — говорит Науменко.

Также, есть возможность создать резервную копию приватного ключа — с одного такого кошелька на другой.

На сегодня компания уже произвела первую партию устройств для тестов. Массовое производство планируют на конец второго квартала этого года. В Украине биржа криптовалют Kuna уже начинает продажу устройств компании для авторизации своих пользователей.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине заработает первый криптовалютный кошелёк с функциями банкинга PrivatCoins.

Экономическая правда