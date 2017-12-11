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В Украине запускается криптовалютный кошелёк PrivatCoins

Понедельник, 11 декабря 2017, 16:55

C 1 января 2018 года в Украине заработает первый криптовалютный кошелёк с функциями банкинга PrivatCoins.

Об этом в интервью MC Today рассказал разработчик приложения Алексей Грушко.

По словам Грушко, в Украине к биткоину относятся исключительно как к возможности быстро заработать, инвестируя в него и не используют его как платежное решение.

Именно эту проблему, по словам разрабочика, должен решить проект PrivatCoins.

"Это не просто криптовалютный кошелёк, который позволяет покупать и продавать валюту. Через время в приложение добавятся функции онлайн-банкинга", - отметил Грушко.

Отмечается, что на старте будет доступно пополнение мобильных телефонов. Дальше в планах — всё, что есть в классическом онлайн-банкинге: покупка билетов, оплата коммунальных платежей и т.д.

По словам разработчика, основная цель проекта — дать возможность рядовому пользователю покупать и продавать биткоины.

"Допустим, кто-то хочет регулярно с зарплаты покупать себе биткоинов на какую-то сумму. Тебе приходится общаться с каким-то Васей в Телеграме, он тебе кидает номер карточки, просит туда скинуть деньги… Похоже на обман", - отмечает Грушко.

"В PrivatCoins сумма удерживается сервисом, потом сервис получает сигнал от системы переводов, что покупатель перевел нужную сумму средств. Затем сумма в биткоинах тут же переводится на счет покупателя", - добавляет он.

Разработчик отмечает, что от желания до покупки криптовалюты проходит 10-15 минут.

"Это с учетом того, что нужно достать из кармана кошелёк и банковскую карту. Без этого получится еще быстрее" – говорит он.

Покупать биткоины в системе можно на сумму не более 25 тысяч и не менее 100 гривен за один платеж. В будущем это ограничение можно будет снять, когда примут новые юридические нормы.

Как известно, биткоин обошел рубль по капитализации.

Ранее сообщалось, что биткоин может снова расколоться.

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