Отношения "государство-бизнес" в транспорте будут переведены в э-формат

Электронные сервисы по получению двухсторонних разрешений на автомобильные перевозки, а также реестр автобусных маршрутов должны заработать уже в первом полугодии 2018 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Омелян заверил, что это лишь первые шаги на пути создания полноценной цифровой инфраструктуры в Украине.

"Все эти вещи являются частью цифровой инфраструктуры, которую мы создаем в стране. Чиновника вообще не должно быть в отношениях с бизнесом", - сказал министр.

"Как и анонсировали, в этом году мы переходим на совершенно новый формат отношений "государство-бизнес". Мы все переводим в электронный формат", - заявил он.

"Есть несколько блоков вопросов, которые нам необходимо урегулировать. В первую очередь это разрешения ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта - ред), которые выдаются на регулярной основе. Тестовый вариант доказал свою эффективность. Второй вопрос - это двусторонние разрешения на автомобильные перевозки. Здесь мы хотим ввести систему четкого контроля, обеспечить каждое разрешение QR-кодом, чтобы не было никаких манипуляций, перепродаж той или иной стороне - чтобы уничтожить черный рынок", - отметил Омелян.

Директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Виктор Сасин отметил, что электронный кабинет перевозчика уже создан и до конца весны он должен стать полноценным рабочим инструментом.

Электронный кабинет предусматривает перевод лицензирования в онлайн режим и функционирования электронных штрафов.

Доступ к этой информации, кроме перевозчика, будут иметь инспекторы, которые накладывают взыскания.

Эти решения внедряются на блокчейне.

Отдельным вопросом сейчас является создание реестра автобусных маршрутов.

"Мы видим, что рынок в целом положительно воспринял дерегуляцию, которое было принято на прошлой неделе на Кабмине. Наша задача сейчас подзаконными актами, приказами Министерства довести эту реформу до конца в течение ближайшего времени", - сказал министр.

"Одновременно необходимо создать онлайн-базу, чтобы мы четко понимали, какие рейсы совершаются в государстве. Мы также работаем над системой сквозного электронного билета, который предусматривает объединение всех маршрутов: автобусных, железнодорожных и авиационных в единую сеть. Чтобы клиенту было удобно и он с одним билетом мог передвигаться как внутри страны, так и за ее пределами", - подчеркнул Омелян.

"Реестр маршрутов уже существует - функционирует в тестовом режиме, теперь его надо наполнять. Начнем мы этот процесс с международных маршрутов, поскольку по ним у нас есть вся необходимая информация", - отметил Сасин.

Напомним, что Кабмин 7 февраля убрал из законодательства регулирование допуска на рынок межобластных пассажирских перевозок.

Фактически, Кабинет министров дал старт реформе рынка автобусных перевозок.

Экономическая правда