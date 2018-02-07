В Украине реформируют автобусные перевозки

Кабинет министров дал старт реформе рынка автобусных перевозок.

Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook..

Правительство утвердило постановление "О внесении изменений в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта" и "О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования".

"Это настоящая революция в сфере автобусных перевозок! Прозрачная и честная конкуренция приведет к тому, что миллионы людей в Украине будут пользоваться не морально и физически изношенными маршрутками, часто нелегально переделанными из грузовых микроавтобусов, а современными, комфортными, безопасными автобусами", - написал Омелян.

По его словам, внесенные изменения в постановления правительства позволят изменить ситуацию на рынке регулярных автобусных перевозок по всей территории страны уже в ближайшей перспективе.

Практически изменится:

введение конкурса на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу;

введение требований об обязательном наличии на городских и пригородных маршрутах автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью, в количестве 35% к концу 2019 года, с 2020 года — 50%;

преимущество получат перевозчики, предлагающие низкопольные автобусы, электробусы, автобусы с большей категорией экологичности (Евро 3 - Евро 6).

Кроме того, перевозчику, который работал на маршруте без нарушений, предоставляется право продлить разрешение еще на пять лет при условии инвестирования в обновление автопарка.

Предусмотрено упрощение процедуры проведения конкурса на внутриобластные, пригородные, городские автобусные маршруты за счет уменьшения количества документов, которые подаются на участие в конкурсе и постепенный переход на электронную систему подачи документов.

Кроме того, упростили процедуру открытия новых автостанций и урегулировали давно существующую проблему взаимоотношений перевозчиков и автостанций.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация констатировала незаконность работы 40% маршрутных такси в столице.

Экономическая правда