Три запрещенных сайта попали в рейтинг самых популярных в Украине
Сразу три российских сайта - Вконтакте, Одноклассники и Яндекс - попали в рейтинг самых популярных вебсайтов, которыми пользуются украинцы, по средней дневной аудитории.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, сообщает Watcher.
При этом по охвату за месяц (если пользователь хотя бы раз в месяц заходил на вебсайт), российские сервисы находятся значительно ниже.
Самая высокая позиция в Вконтакте - 9 место.
Это свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов довольно активна, но узкая. Вероятно, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов, отмечает издание.
Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".