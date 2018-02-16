Три запрещенных сайта попали в рейтинг самых популярных в Украине

Сразу три российских сайта - Вконтакте, Одноклассники и Яндекс - попали в рейтинг самых популярных вебсайтов, которыми пользуются украинцы, по средней дневной аудитории.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, сообщает Watcher.

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При этом по охвату за месяц (если пользователь хотя бы раз в месяц заходил на вебсайт), российские сервисы находятся значительно ниже.

Самая высокая позиция в Вконтакте - 9 место.

Это свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов довольно активна, но узкая. Вероятно, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов, отмечает издание.

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Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".