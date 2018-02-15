Все разделы
Укр / Рус

В МВФ не знают, когда отправят очередную миссию в Киев

Четверг, 15 февраля 2018, 19:05
 

Международный валютный фонд, как и раньше, не имеет временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF.

Об этом сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Я могу подтвердить, что по запросу властей Украины сейчас в Киеве находится группа экспертов МВФ, которая обсуждает технические вопросы реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Украиной, в частности законодательство об Антикоррупционном суде. Даты прибытия миссии в рамках очередного пересмотра программы сотрудничества пока не определены", - сказал он.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко в Давосе выразил надежду, что ориентировочно до апреля миссия МВФ посетит Киев, после чего Украина сможет получить очередной транш от МВФ.

В свою очередь глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил, что миссия МВФ ориентировочно прибудет в Киев в середине февраля.

МВФ
powered by lun.ua
Материалы по теме
Законопроект об антикоррупционном суде не отвечает требованиям МВФ 13 февраля 2018, 19:50
Гройсман встретился с руководителем технической миссии МВФ 12 февраля 2018, 16:20
В Украину приехали "ревизоры" от МВФ 12 февраля 2018, 13:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте