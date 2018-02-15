В правительстве рассказали, где взять деньги на модернизацию инфраструктуры
Министерство экономического развития и торговли рассчитывает привлечь 35 миллиардов долларов, необходимых для модернизации устаревшей украинской инфраструктуры, за счет государственно-частного партнерства.
Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в Facebook.
"35 млрд долл. необходимо, чтобы восстановить уже имеющуюся в Украине инфраструктуру. Эта сумма почти равна всей доходной части бюджета-2018. Как привлечь такие средства? Мы считаем, что благодаря государственно-частному партнерству", - заявили в МЭРТ.
"Но действующее законодательство в этой сфере не соответствует мировым нормам. Поэтому Минэкономразвития уже разработало соответствующие проекты законов, которые откроют дорогу реальным инвестициям", - говорится в сообщении.
При этом в министерстве отметили, что в первые концессионные проекты в случае принятия современного законодательства может быть инвестировано 300 млн долл.
"Первыми могут стать портовые объекты", - подчеркнули в Минэкономразвития.
Напомним, в декабре Кабинет министров одобрил изменения в закон о концессии.
Ранее сообщалось, что для обновления всей инфраструктуры Украины до 2030 года необходимо инвестировать 50 миллиардов евро.
Рекомендуем почитать: 86 млрд на украинскую инфраструктуру: что изменится в стране за год