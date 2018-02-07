86 миллиардов на украинскую инфраструктуру: что изменится в стране за год

Руководители главных транспортных ведомств страны рассказали о планах на 2018 год: какие дороги отремонтируют, что изменится в работе "Укрзалізниці", "Укрпочты" и портов. (Укр.)

У 2018 році в інфраструктуру буде залучене рекордне за останні кілька років фінансування — понад 86 млрд грн.

Левова частка коштів піде на дороги, майже вдвічі менше отримає залізниця, ще скромніші інвестиції будуть спрямовані на розвиток портів та авіації.

Найменшими ресурсами розпоряджатиметься "Укрпошта" — на неї припадає всього півмільярда гривень.

Як планується витратити кошти, у вівторок розповіли міністр інфраструктури Володимир Омелян, керівники "Укрзалізниці", "Укравтодору", Адміністрації морських портів та "Укрпошти".

"Ми спеціально запросили керівництво всіх держпідприємств, щоб вони розповіли про плани на рік, а в кінці ви мали змогу поставити кожному з нас питання", — заявив міністр.

Звітувати про "кожну витрачену копійку" Омелян та його підлеглі будуть на початку 2019 року. На що ж будуть витрачені 86 млрд грн платників податків?

Дороги

На фінансування дорожньої галузі у 2018 році заплановано орієнтовно 50 млрд грн. З них державний Дорожній фонд, який запрацював з 1 січня 2018 року, отримає 32,6 млрд грн.

З дорожнього фонду понад 19 млрд грн буде спрямовано на дороги державного значення, 1,5 млрд грн — на безпеку дорожнього руху, понад 6 млрд грн — на окремі дороги.

Крім того, у 2018 році обласні державні адміністрації отримають на відновлення доріг 11,5 млрд грн.

"Децентралізація — це більше прав, але і більше відповідальності для місцевих влад. Цьогоріч ми передаємо понад 11,5 млрд грн на місця", — заявив Омелян.

Міністр також розповів, що запропонує уряду і парламенту прописати механізм повернення цих коштів до Дорожнього фонду, якщо вони не будуть ефективно використані на відновлення автошляхів.

Серед пріоритетів — розвиток в Україні маршрутного принципу дорожнього ремонту. Це означає, що ремонтники відновлюватимуть не окремі шматки дороги, а певні ділянки від пункту А до пункту Б.

На 2018 рік заплановані ремонти ділянок таких доріг.

Залізниця

У 2018 році "Укрзалізниця" направить на капітальне оновлення рекордну суму — понад 26 млрд грн.

Для порівняння: у 2014 році ця сума становила 4,5 млрд грн, у 2015 році — 6,9 млрд грн, у 2017 році — 10,9 млрд грн.

"Отже, інвестиції у цьому році будуть у понад два з половиною рази більшими, ніж у минулому році", — наголосив керівник УЗ Євген Кравцов.

Найбільше коштів, 18,4 млрд грн, планується інвестувати в оновлення рухомого складу.

Так, у 2018 році заплановано придбати 60 пасажирських вагонів, дві секції електропоїздів, модернізувати 226 пасажирських вагонів та 100 секцій електропоїздів власними силами і за допомогою інших підприємств.

"Якщо брати до уваги результати 2017 року і плани на 2018 рік, то на кінець цього року оновимо 1/6 парку пасажирських вагонів", — прогнозує Кравцов.

Для оновлення вантажного парку УЗ планує на власних потужностях побудувати 3,5 тис піввагонів, а за залучені кошти, у тому числі за кредит ЄБРР, придбати 3,5-4 тис нових вантажних вагонів.

Таким чином, парк нових вагонів повинен сягнути 7-8 тис або третини від загального парку піввагонів "Укрзалізниці".

Крім того, компанія починає інфраструктурні проекти загальною вартістю понад 10 млрд грн.

Серед них — масштабний проект електрифікації напрямку Долинська — Миколаїв — Колосівка. Він стосується виходу до Миколаївського порту та є стратегічним для аграрної галузі.

Проект електрифікації напрямку Потоки — Золотнишине важливий для металургійного та рудного комплексів України.

"Електрифікація напрямку Ковель — Ізов — держкордон — це вихід українських вантажів на європейські ринки. Зараз це вузьке місце на нашій транспортній мапі", — наголосив Кравцов.

Ще одна хороша новина: будівництво Бескидського тунелю — найбільшого інфраструктурного проекту останнього десятиліття — повинно завершитися 25 травня 2018 року.

Перший етап будівництва тунелю завершився у січні 2016 року.

Для України об'єкт має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозяться вантажі до західного кордону країни та понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.

Порти

Адміністрація морських портів на 2018 рік запланувала витратити на капітальні інвестиції у галузь 4,3 млрд грн. У 2017 році цей показник становив 1,8 млрд грн, у 2016 році — 650 млн грн.

"Ми можемо скласти на 2018 рік такий амбіційний план, що у всіх портах України будемо здійснювати поглиблювальні роботи або своїми зусиллями, або залучаючи контрагентів", — сказав керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

У 2018 році загальний обсяг поглиблювальних робіт у всіх портах становитиме 11 млн куб м.

За словами Омеляна, надзвичайно важливим заходом для морської галузі України у 2018 році є проходження аудиту ІМО — Міжнародної морської організації.

Також серед пріоритетів — повноцінний запуск Морської адміністрації, підготовка до корпоратизації АМПУ, ремонт причальної інфраструктури та подальша реалізація інвестиційних проектів в Одесі, Южному, Миколаєві та Маріуполі.

АМПУ обіцяє активніше залучати інвестиції у 2018 році.

Пошта

"Мусимо обробляти кожну п'яту посилку в Україні", — з таких слів почав виступ керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Ціль дуже амбітна, оскільки раніше "Укрпошта" не обробляла й кожне десяте відправлення.

"Для цього ми будемо просувати послуги з міжнародної доставки та доставки всередині країни, працюватимемо над підвищенням операційної ефективності та темпами оброблення посилок", — розповідає Смілянський.

Також у планах — цифровізація відділень і послуг, розвиток мережі та інфраструктури, запуск послуги кур'єрської доставки.

Кожен населений пункт, у якому проживає понад 2 тис осіб, повинен отримати комп'ютеризоване відділення.

У 2018 році "Укрпошта" відкриє сто відділень. отримає мобільний додаток і новий сайт. У відділеннях можна буде платити карткою, з'явиться 300 додаткових операційних вікон.

Компанія також планує продовжити оновлення автопарку, відкрити термінали у Львові та Полтаві.

Смілянський сподівається, що сукупні доходи "Укрпошти" за 2018 рік зростуть більш ніж на третину — до 7,5 млрд грн.

Фото "Укрпошти"

"Це стане підґрунтям для збільшення доходів співробітників, фінансовою основою для оновлення автопарку та комп’ютерної техніки, ремонту у відділеннях та розвитку мережі", — підсумував керівник "Укрпошти".