Активы банков-банкротов продали за 333 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 5-9 февраля продал активы 33 неплатежеспособных банков на общую сумму 333,36 миллиона гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Из этой суммы 247,66 млн грн пришлось на права требования по кредитам, а 84,47 млн грн - на основные средства банков.

Кроме того, 0,57 млн грн получено в результате продажи активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,54 млн грн - от непосредственной продажи имущества банков и 0,11 млн грн - от продажи прочих активов (картин, монет и т. п), уточняет ФГВФЛ.

Поступления в Фонд гарантирования от регулярного сбора за январь составили 845,31 млн грн.

Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 февраля составляет 15,236 млрд грн.

По состоянию на 1 февраля в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 83 банка-участника.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц вернул в собственность "Родовид банка" земельный участок площадью более 113,5 га в Оболонском районе Киева.

Экономическая правда