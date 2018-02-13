Гривна на межбанке укрепилась к доллару на 10 копеек

13 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69-26,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,69-26,73 гривни;

Евро - 32,99-33,04 гривни;

Российский рубль - 0,4610-0,4620 гривни.

Напомним, 13 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:20 установились на уровне 26,70-26,74 гривни за доллар.

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,79-26,83 гривни за доллар.

Экономическая правда