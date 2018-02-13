Гривна на межбанке укрепилась к доллару на 10 копеек
Вторник, 13 февраля 2018, 17:40
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13 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69-26,73 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,69-26,73 гривни;
Евро - 32,99-33,04 гривни;
Российский рубль - 0,4610-0,4620 гривни.
Напомним, 13 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:20 установились на уровне 26,70-26,74 гривни за доллар.
12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,79-26,83 гривни за доллар.
Экономическая правда