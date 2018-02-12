Гривня на міжбанку зміцнюється, євро перетнуло 33
Понеділок, 12 лютого 2018, 17:12
powered by lun.ua
12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,79-26,83 гривні;
Євро - 32,85-32,90 гривні;
Російський рубль - 0,4619-0,4629 гривні.
Як повідомлялося, 12 лютого Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 49,9 мільйона доларів за середньозваженим курсом 26,8487 гривні.
Нагадаємо, 12 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:10 встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.
Економічна правда