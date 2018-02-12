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Гривня на міжбанку зміцнюється, євро перетнуло 33

Понеділок, 12 лютого 2018, 17:12
 

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,79-26,83 гривні;

Євро - 32,85-32,90 гривні;

Російський рубль - 0,4619-0,4629 гривні.

Як повідомлялося, 12 лютого Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 49,9 мільйона доларів за середньозваженим курсом 26,8487 гривні.

Нагадаємо, 12 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:10 встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.

Економічна правда

євро долар міжбанк
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