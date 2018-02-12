OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О пчелах-спасателях, Ахметове-"Робин Гуде" и приобретении акций Apple.

О пчелах-спасателях. Представители ассоциаций пчеловодов Украины и Канады обсудили вопросы экспорта украинских пчел в Канаду. Популяция пчел в Канаде будет спасена карпатским пчелами.

Об Ахметове-"Робин Гуде". Bloomberg составил "индекс Робин Гуда", согласно которому определил, сколько сможет продержаться государство, если ее расходы будет оплачивать самый богатый человек страны. Олигарх Ринат Ахметов сможет обеспечивать Украину в течение 36 дней.

О бензине. С 9 по 12 февраля сети АСЗ "ОККО" и "WOG" снизили розничные цены на все виды горючего на 50 копеек за литр.

О газовых недрах. Кабинет министров планирует передать компании "Yuzgas B.V." почти все права и обязанности на добычу сланцевого газа в Донецкой и Харьковской областях. Бесплатно.

О ревизорах. Эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину для проведения технических обсуждений с властями. Встретились с Гройсманом.

О приобретении акций Apple. Ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины.

Об Украине-оффшоре. Украину могут отнести к категории стран-оффшоров из-за неподписания конвенции.

Об Одессе. Рейтинговая компания Fitch впервые за 10 лет присвоила Одессе долгосрочный рейтинг. Он полностью совпадает с соответствующими рейтингами Киева, Харькова, Львова.

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Землю возвращают громадам, или Как Гройсман Раду и Порошенко обошел

Кабинет министров решил передать местным громадам сотни тысяч гектаров земли, которые во времена Януковича у них отобрали. Что это значит и почему больше всего от этого решения выиграл премьер. (Укр.)