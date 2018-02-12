Инфляция требует ужесточения монетарной политики - НБУ

Фактическая инфляция была несколько выше прогнозов в связи с темпами роста цен на сырые продукты и топливо быстрее, чем ожидалось.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается, базовая инфляция в январе ускорилась до 9.8% г/г (составляла 0.7% в месячном измерении) и в целом соответствовала прогнозу. Это произошло в результате более существенного роста цен на услуги, учитываемые по этому показателю.

Согласно таким показателям, текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления.

НБУ ожидает, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года.

Напомним, по данным Госстата инфляция на потребительском рынке в января 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%.

По итогам 2017 года инфляция в Украине ускорилась до 13,7%.

Министерство экономического развития и торговли прогнозировало инфляцию 13,4% на конец года.

В 2016 году инфляция составила 12,4%.

Экономическая правда