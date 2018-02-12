Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 февраля на уровне 27,05 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,2 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,6515 гривни.

Напомним, 9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00-27,03 гривни за доллар.

Экономическая правда