Официальный курс: гривня продолжает укрепляться
Понедельник, 12 февраля 2018, 09:14
powered by lun.ua
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 февраля на уровне 27,05 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,2 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,6515 гривни.
Напомним, 9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00-27,03 гривни за доллар.
Экономическая правда