Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00-27,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,00-27,03 гривні;

Євро - 33,09-33,12 гривні;

Російський рубль - 0,4632-0,4642 гривні.

Нагадаємо, 9 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,08-27,12 гривні за долар.

Економічна правда