Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися
П'ятниця, 9 лютого 2018, 18:55
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9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00-27,03 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,00-27,03 гривні;
Євро - 33,09-33,12 гривні;
Російський рубль - 0,4632-0,4642 гривні.
Нагадаємо, 9 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,08-27,12 гривні за долар.
Економічна правда