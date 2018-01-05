ЕС предоставит 50 миллионов евро безвозвратной помощи Фонду энергоэффективности

Европейский союз предоставил финансирование Фонду энергоэффективности в Украине в размере 50 миллионов евро.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Соглашение с ЕС о финансировании Фонда энергоэффективности планируем подписать в начале этого года. Украина и Евросоюз на финальной стадии подписания Соглашения о сотрудничестве по софинансированию Фонда энергоэффективности", - заявил Зубко.

По его словам, подписание соглашения открывает доступ к ресурсу безвозвратной донорской помощи от ЕС в размере 50 млн евро на финансирование мероприятий энергоэффективности в этом году, а также дополнительно привлечь еще 50 млн евро на финансирование мероприятий в 2019 году .

Кроме того, ЕС предоставит техническую помощь для запуска фонда.

Напомним, Фонд энергоэффективности начал работу с 1 января 2018 года.